Застуканный во время секса школьник выпрыгнул из окна

Москве 14-летний школьник выпрыгнул из окна после того, как его застукали во время секса со своей 15-летней подругой. Полуголых подростков в подъезде обнаружил дедушка девочки. Мужчина затащил их в квартиру, после чего запер восьмиклассника в комнате и пообещал вызвать полицию.

Спасаясь от стражей порядка и дедушки своей возлюбленной мальчик выпрыгнул из окна 17-го этажа. К счастью, он упал в сугроб и выжил. Сейчас школьник находится в больнице с переломами таза и бедра, а также ушибами грудной клетки.