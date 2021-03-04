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Москва

Главу Кемерова госпитализировали с переломами пяти ребер 

Артём Кульша 1 час назад
Главу Кемерова госпитализировали с переломами пяти ребер
Фото: ТАСС
Глава Кемерова Илья Середюк сломал ребра. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе администрации города рассказали агентству, что при неуточненных обстоятельствах Середюк получил перелом пяти ребер. Он был госпитализирован в больницу имени Подгорбунского, чувствует себя хорошо, идет на поправку.

«В воскресенье я у себя дома неудачно упал с высоты около двух метров. Чувствую себя хорошо», — сообщил сам глава Кемерова «Интерфаксу».

В беседе с изданием VSE42 он уточнил, что сломал ребра, а также получил ушиб селезенки, после того как в попытке осмотреть свой автомобиль споткнулся и упал в смотровую яму на даче.
9 февраля, как сообщал «Рамблер», 66-летний олимпийский чемпион Александр Блинов пропал без вести в деревне Андреевское Можайского района Московской области, где жил и работал. Позавчера он был найден мертвым в сугробе в 150 метрах от дома.
Его друг Александр Евдокимов рассказал, что в день исчезновения водитель такси высадил спортсмена в 500 метрах от дома, потому что не мог проехать дальше из-за выпавшего снега. Блинов пошел дальше пешком, но упал в сугроб и умер
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Происшествия , Александр Блинов , Александр Евдокимов , Илья Середюк , Интерфакс
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