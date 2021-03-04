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Главу Кемерова госпитализировали с переломами пяти ребер 

Национальная Служба Новостей 37 минут назад
Главу Кемерова госпитализировали с переломами пяти ребер
Фото: Телеграм-канал Mash
Глава города Кемерово Илья Середюк госпитализирован, у него диагностированы переломы пяти ребер. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.
Известно, что Середюк находится в больнице им. Подгорбунского. Ему оказывается вся необходимая медпомощь. Мэр чувствует себя хорошо и идет на поправку. Между тем, пресс-службе главы города не уточнили, при каких обстоятельствах Илья Середюк получил травмы.
Напомним, в середине февраля в 122-ю больницу Санкт-Петербурга был экстренно доставлен народный артист РСФСР Михаил Боярский. Супруга «главного мушкетёра страны» Лариса Луппиан рассказала ТАСС, что решила перестраховаться и вызвать медиков после того, как у артиста поднялась температура до 38 градусов. Кроме того, Боярский жаловался на слабость. При этом, Луппиан подчеркнула, что Боярского госпитализировали «не в ковидное отделение».
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Происшествия , Лариса Луппиан , Михаил Боярский , Илья Середюк , ИТАР-ТАСС , Кемерово , Кемеровская Область , Санкт-Петербург
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