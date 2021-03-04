Подросток за один вечер зарубил свою семью топором

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Москва

Допрос убившего свою семью 16-летнего россиянина показали на видео 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
В Пермском крае 16-летний подросток признался в убийстве своей семьи. Следователи обнародовали видеозапись допроса юноши, во время которого он рассказал, как 1 марта 2021 года в поселке Октябрьском убил мать, отца и 12-летнюю сестру.
По предварительным данным, своих родственников молодой человек зарубил топором. В качестве мотива для совершения жестокого преступления он назвал семейные конфликты.
Сейчас решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.
Происшествия , Видео , Криминал
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