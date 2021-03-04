Подростки спасли школьницу от суицида

В Краснодарском крае подростки спасли школьницу от самоубийства. Девочка попыталась спрыгнуть с моста в Кропоткине, но это вовремя заметили проходившие мимо юноши. Благодаря молниеносной реакции молодых людей она осталась жива и сейчас находится в больнице. Видео инцидента публикует Telegram-канал Life SHOT.
Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с распространением в интернете информации, побуждающей детей к совершению суицида. Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу в соцсетях, содержащих запрещенный статьей 110.1 Уголовного кодекса РФ контент.