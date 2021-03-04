Девушки избили несовершеннолетнюю студентку колледжа в Приамурье 

1 марта в Белогорске несколько жительниц поселка Серышево в ходе конфликта нанесли телесные повреждения студентке отделения №4 Амурского колледжа сервиса и торговли.

Прокуратура города инициировала проведение проверки по данному факту. В ходе нее прокуроры выяснят обстоятельства произошедшего, оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действия должностных лиц колледжа по профилактике правонарушений и проверят работу психолога образовательного учреждения.

«По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении ведомства.

В феврале, как сообщал «Рамблер», во дворе одного из домов в Нижнем Тагиле Свердловской области несколько подростков, в том числе молодые люди, избили девушку руками и ногами по голове и телу.