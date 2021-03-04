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Девушки избили несовершеннолетнюю студентку колледжа в Приамурье 

Артём Кульша 1 час назад
Девушки избили несовершеннолетнюю студентку колледжа в Приамурье
Фото: РИА Новости
В Амурской области несколько девушек избили несовершеннолетнюю студентку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
1 марта в Белогорске несколько жительниц поселка Серышево в ходе конфликта нанесли телесные повреждения студентке отделения №4 Амурского колледжа сервиса и торговли.
Прокуратура города инициировала проведение проверки по данному факту. В ходе нее прокуроры выяснят обстоятельства произошедшего, оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действия должностных лиц колледжа по профилактике правонарушений и проверят работу психолога образовательного учреждения.

«По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении ведомства.

В феврале, как сообщал «Рамблер», во дворе одного из домов в Нижнем Тагиле Свердловской области несколько подростков, в том числе молодые люди, избили девушку руками и ногами по голове и телу.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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