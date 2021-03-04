Пожилую москвичку госпитализировали в больницу с множественными травмами 

Пенсионерку с множественными травмами госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Врачи госпитализировали женщину ночью в среду, 3 марта, из квартиры в доме во 2-м Митинском переулке. У пожилой москвички диагностирована очаговая травма головного мозга без открытой внутричерепной раны. Кроме того, врачи выявили у пострадавшей перелом 8-го ребра справа и множественные ушибы.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.