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Пожилую москвичку госпитализировали в больницу с множественными травмами 

Вечерняя Москва 1 час назад
Пожилую москвичку госпитализировали в больницу с множественными травмами
Фото: mos.ru
Пенсионерку с множественными травмами госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Врачи госпитализировали женщину ночью в среду, 3 марта, из квартиры в доме во 2-м Митинском переулке. У пожилой москвички диагностирована очаговая травма головного мозга без открытой внутричерепной раны. Кроме того, врачи выявили у пострадавшей перелом 8-го ребра справа и множественные ушибы.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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Происшествия , МВД
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