«Я смертник»: россиянин хотел взорвать энергообъект

ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области . Его готовил россиянин по мотивам ненависти к действующей власти.

В ходе задержания мужчины и при проведении обыска у него дома была обнаружена самодельная бомба, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.

Кроме того, у задержанного были изъяты «материалы оскорбительного содержания» в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти. На камеру мужчина заявил, что является смертником.