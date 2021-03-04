«Я смертник»: россиянин хотел взорвать энергообъект

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Москва

Опубликовано видео задержания готовившего теракт под Калининградом россиянина 

Алевтина Жаркова 1 час назад
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Его готовил россиянин по мотивам ненависти к действующей власти.
В ходе задержания мужчины и при проведении обыска у него дома была обнаружена самодельная бомба, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.
Кроме того, у задержанного были изъяты «материалы оскорбительного содержания» в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти. На камеру мужчина заявил, что является смертником.
Происшествия , Видео , ФСБ
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