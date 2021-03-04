Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Скопинский маньяк» нарушил условия надзора после освобождения 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву, сообщил осведомленный источник.
Мохов совершил правонарушение, поскольку его пригласили на съемки ток-шоу в Москву. Адвокат Игорь Ким рассказал каналу «360», что «скопинский маньяк» при выходе из колонии получил предписание, по которому должен был прибыть в свой родной город в Рязанской области к определенному сроку.

«Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, на ток-шоу», — заявил Ким.

Отмечается, что участие бывшего заключенного в ток-шоу также является нарушением.

«Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей, а в данном случае есть зрители на передачах. То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием», — подчеркнул Ким.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22:00).
"Скопинский маньяк" вышел на свободу
Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Скопинского маньяка» заметили в Москве «Скопинского маньяка» заметили в Москве Подросток признался в убийстве семьи в Пермском крае Подросток признался в убийстве семьи в Пермском крае За нападение в Чечне на псковских десантников объявлены в розыск пять человек За нападение в Чечне на псковских десантников объявлены в розыск пять человек
Комментарии 53
Происшествия , Видео , Виктор Мохов , Евгений Черноусов , Игорь Ким , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Москва , Рязанская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин пнул старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин пнул старушку на костылях
Происшествия
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
«Я смертник»: россиянин хотел взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин хотел взорвать энергообъект
Происшествия
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
01:29
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение