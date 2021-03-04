Задержан гражданин России, который планировал теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России пишет ТАСС.
В спецслужбе пояснили, что россиянин готовил теракт «по мотивам ненависти к действующей власти», а также занимался вербовкой местных жителей.
«По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти», — сообщили в ФСБ.
В Центре общественных связей отметили, что возбуждено уголовное дело.
«Рамблер» писал, что ранее в Карачаево-Черкесии, Крыму, на Кубани и в Ростовской области были задержаны 19 членов запрещенной в России организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», которые планировали теракты на территории страны. По данным ФСБ, у них изъяли пулемет, автомат, патроны, самодельные бомбы, а также пояс смертника с поражающими элементами.