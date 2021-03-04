Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области 

Артём Кульша 1 час назад
Задержан гражданин России, который планировал теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России пишет ТАСС.
В спецслужбе пояснили, что россиянин готовил теракт «по мотивам ненависти к действующей власти», а также занимался вербовкой местных жителей.

«По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти», — сообщили в ФСБ.

В Центре общественных связей отметили, что возбуждено уголовное дело.
«Рамблер» писал, что ранее в Карачаево-Черкесии, Крыму, на Кубани и в Ростовской области были задержаны 19 членов запрещенной в России организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», которые планировали теракты на территории страны. По данным ФСБ, у них изъяли пулемет, автомат, патроны, самодельные бомбы, а также пояс смертника с поражающими элементами.
Комментарии 165
Происшествия , Видео , ФСБ , Ат-такфир валь-хиджра , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
«Я смертник»: россиянин хотел взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин хотел взорвать энергообъект
Происшествия
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
01:29
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
Армия
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
00:48
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
Армия
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
01:16
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение