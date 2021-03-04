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Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира и попал на видео 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
В Ульяновске таксисту грозит срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 35-летний мужчина ударил пьяного пассажира, который отказался оплатить поездку. Молодой человек упал и ударился головой об лед, после чего его госпитализировали.
Снятую камерами видеонаблюдения запись публикует Telegram-канал Life SHOT. На кадрах видно, как шофер одним ударом отправил 24-летнего парня в нокаут в разгар ссоры, а тот падает на землю.
В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело, задержанного отпустили под подписку о невыезде.
Происшествия , Видео , Криминал
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