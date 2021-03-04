ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области 

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области по мотивам ненависти к власти. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти", — сообщили в ЦОС.
Мужчина также занимался вербовкой жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.