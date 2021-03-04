В съемной квартире в центре Москвы нашли тело 37-летнего генерального директора "Первого Агентства Недвижимости" Станислава Степанова

Полицейские обнаружили бизнесмена сидящим на диване. На лице, шее и руках имелись ссадины и гематомы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Со слов подруги Степанова, он употребил наркотики, после чего его мать вызвала сотрудников реабилитационного центра, в котором он ранее лечился. Бизнесмен отказался от госпитализации, через некоторое время почувствовал себя плохо и умер.

По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Откуда на теле умершего ссадины и гематомы криминалистам еще предстоит выяснить.

Станислав Степанов с 2005 по 2010 работал в нескольких агентствах недвижимости и строительных компаний Санкт-Петербурга. 16 ноября 2010 года основал компанию "Первое Агентство Недвижимости". По данным РБК, за 2019 год выручка предприятия составила более 135 млн рублей.