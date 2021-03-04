Соперница жестоко избила студентку в Приамурье

Полиция проводит проверку по факту избиения девушки в Приамурье. Драку двух студенток в Белогорске, которая произошла 1 марта, сняли на видео. На кадрах одна из участниц конфликта валит свою оппонентку на землю и бьет ее руками.

По некоторым сведениям, причиной избиения студентки Белогорского отделения Амурского колледжа сервиса и торговли стала ссора из-за молодого человека.