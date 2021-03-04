Соперница жестоко избила студентку в Приамурье

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Избиение студентки в Приамурье сняли на видео 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
Полиция проводит проверку по факту избиения девушки в Приамурье. Драку двух студенток в Белогорске, которая произошла 1 марта, сняли на видео. На кадрах одна из участниц конфликта валит свою оппонентку на землю и бьет ее руками.
По некоторым сведениям, причиной избиения студентки Белогорского отделения Амурского колледжа сервиса и торговли стала ссора из-за молодого человека.
Как сообщил представитель УМВД по Амурской области Сергей Чебарев, обращений в полицию в связи с произошедшей дракой не поступало.
Происшествия , Видео , МВД
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