Плащ-невидимка подвел грабителя банка

США грабитель попытался покинуть банк через главный вход и попал прямо в руки полиции. Инцидент произошел в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) и попал в объектив камеры очевидцев. Запись была размещена в TikTok пользователем с ником jackie__o.

Злоумышленник выстрелил в помещении банка в потолок из пистолета, а затем с награбленным решил выйти через главный вход финансово-кредитного учреждения. Естественно, мужчина был тут же схвачен блюстителями правопорядка.

Некоторые пользователи Сети предположили, что вор решил воспользоваться плащом-невидимкой. Но по всей вероятности, он не сработал.