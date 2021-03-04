Плащ-невидимка подвел грабителя банка

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Москва

Неудачная попытка побега вора из банка попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В США грабитель попытался покинуть банк через главный вход и попал прямо в руки полиции. Инцидент произошел в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) и попал в объектив камеры очевидцев. Запись была размещена в TikTok пользователем с ником jackie__o.
Злоумышленник выстрелил в помещении банка в потолок из пистолета, а затем с награбленным решил выйти через главный вход финансово-кредитного учреждения. Естественно, мужчина был тут же схвачен блюстителями правопорядка.
Некоторые пользователи Сети предположили, что вор решил воспользоваться плащом-невидимкой. Но по всей вероятности, он не сработал.
Происшествия , Видео , Криминал , США
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