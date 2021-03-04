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Россиянин убил и расчленил мужа любовницы 

Артём Кульша 52 минуты назад
Россиянин убил и расчленил мужа любовницы
Фото: ТАСС
Житель Забайкальского края убил мужа своей любовницы и расчленил его труп. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Согласно версии следствия, в октябре в поселке Атамановка Читинского района 42-летний житель Читы пришел в гости к 40-летнему мужчине и его жене. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора. В ходе нее гость набросился на хозяина дома и задушил его руками.
После этого он завернул тело убитого в ковер, вынес в гараж, вернулся в дом и продолжил распивать алкогольные напитки. Несколько дней спустя мужчина расчленил тело убитого и закопал в другом гараже на территории этого же домовладения.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве, а в отношении супруги убитого — о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. По версии следствия, женщина не сообщила об убийстве в правоохранительные органы, помогала обвиняемому скрывать следы и вводила в заблуждение сотрудников полиции.

«Обвиняемого и супругу убитого мужчины связывали романтические отношения», — сообщили в пресс-службе СК.

Вчера следователи завершили расследование дела и направили его материалы для рассмотрения в суд.
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Происшествия , МВД
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