Россиянин убил и расчленил мужа любовницы 

Житель Забайкальского края убил мужа своей любовницы и расчленил его труп. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Согласно версии следствия, в октябре в поселке Атамановка Читинского района 42-летний житель Читы пришел в гости к 40-летнему мужчине и его жене. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора. В ходе нее гость набросился на хозяина дома и задушил его руками.

После этого он завернул тело убитого в ковер, вынес в гараж, вернулся в дом и продолжил распивать алкогольные напитки. Несколько дней спустя мужчина расчленил тело убитого и закопал в другом гараже на территории этого же домовладения.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве, а в отношении супруги убитого — о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. По версии следствия, женщина не сообщила об убийстве в правоохранительные органы , помогала обвиняемому скрывать следы и вводила в заблуждение сотрудников полиции.

«Обвиняемого и супругу убитого мужчины связывали романтические отношения», — сообщили в пресс-службе СК.

Вчера следователи завершили расследование дела и направили его материалы для рассмотрения в суд.