Видео с пьяным водителем, подъехавшим к инспектору 

3 марта в Красноярском крае пьяный водитель без водительских прав самостоятельно подъехал к инспектору ДПС , чтобы попросить закурить. Сигареты у инспектора не оказалось, зато нашелся алкотестер. Все происходящее было снято на камеру, находящуюся в патрульной машине.

Водитель признался, что выпил, отмечая день рождения. А за руль он сел, чтобы еще купить выпить.

Сейчас за вождение в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования грозит лишь административная ответственность — штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения максимальный штраф увеличивается до 50 тысяч рублей, а срок лишения прав — до 3-х лет.