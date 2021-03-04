Раскрыто местонахождение Навального 

В частности, собеседник ТАСС сообщил, что Навальный сейчас помещен в СИЗО "Кольчугино". Как уточняет агентство, адвокат блогера Вадим Кобзев в Twitter подтвердил, что его подзащитный в настоящее время находится в карантинной камере в СИЗО.

Кобзев отметил, что с Навальным поместили еще два человека. Писем блогер не получает, он находится в полной изоляции, так как сервис ФСИН-письмо отключен для всего СИЗО. Кроме того, в камере нет телевизора, холодильника и чайника. Никто не может пользоваться тюремным ларьком, добавил адвокат.

Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) March 3, 2021