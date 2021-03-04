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Раскрыто местонахождение Навального 

Профиль 13 минут назад
Раскрыто местонахождение Навального
Фото: ©АГН Москва
Перед тем как отправится в отряд исполнительной колонии № 2 (ИК-2) в Покрове Владимирской области, блогер Алексей Навальный должен до 15 суток пробыть на карантине. Настоящее местонахождение осужденного раскрыл источник в правоохранительных органах.
В частности, собеседник ТАСС сообщил, что Навальный сейчас помещен в СИЗО "Кольчугино". Как уточняет агентство, адвокат блогера Вадим Кобзев в Twitter подтвердил, что его подзащитный в настоящее время находится в карантинной камере в СИЗО.
Кобзев отметил, что с Навальным поместили еще два человека. Писем блогер не получает, он находится в полной изоляции, так как сервис ФСИН-письмо отключен для всего СИЗО. Кроме того, в камере нет телевизора, холодильника и чайника. Никто не может пользоваться тюремным ларьком, добавил адвокат.
Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) March 3, 2021
Ранее "Профиль" писал, что стало известно, где Навальный будет отбывать наказание. В частности, говорилось, что он отправлен в ИК-2 во Владимирской области. Позднее сообщалось, что блогера доставили в Покров. Напомним, директор ФСИН гарантировал Навальному безопасность в колонии.
Блогеру заменили условное наказание по делу "Ив Роше" лишением свободы за нарушения уголовно-исполнительного законодательства. Такое решение 2 февраля в Москве вынес Симоновский суд. Судья удовлетворил представление ФСИН. В результате блогера приговорили к 3,5 годам тюрьмы. С учетом того времени, что он провел под домашним арестом во время предварительного следствия по делу, он проведет в колонии общего режима около 2,5 лет.
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Комментарии 3
Происшествия , Ив Роше , Вадим Кобзев , Алексей Навальный , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Владимирская Область , Покров
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