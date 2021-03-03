«Скопинского маньяка» заметили в Москве 

Мохов в нарушение условий административного надзора приехал в Москву, передает 360 со ссылкой на собственный источник.

Адвокат Игорь Ким в беседе с телеканалом отметил, что Мохов действительно нарушил условия административного надзора. По его словам, «скопинский маньяк» при выходе из колонии получил на руки предписание прибыть к своему месту жительства к определенному сроку.

«Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, в самой гуще событий, на ток-шоу», — сказал Ким.

По словам юриста, бывают исключения, когда лицо не пребывает в срок под административный надзор, но причина должна быть уважительной, в случае с Моховым это не так.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили , что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22:00).