Пьяная сиделка едва не убила блокадницу в Петербурге 

Пожилая женщина попала в больницу с сотрясением мозга, множественными ушибами лица, головы и конечностей и сломанным носом.

Сиделку для пенсионерки нашла ее племянница через агентство. Во время первого же визита она потребовала оплату авансом, но получила отказ.

На работе женщина стала употреблять алкоголь и в какой-то момент накинулась на свою подопечную с кулаками.

Пострадавшая рассказала, что умоляла сиделку прекратить бить ее и даже предлагала ей последние 10 тысяч рублей, чтобы та оставила ее в покое. Однако, поколебавшись, нетрезвая женщина продолжила истязать свою жертву.

Пенсионерке удалось спастись благодаря соседям. Они услышали шум и стали стучать в дверь квартиры, а ворвавшись внутрь, сразу вызвали скорую помощь.

В январе, как сообщал «Рамблер», 31-летняя сиделка убила свою 83-летнюю подопечную ударом ножа в шею. На допросе она полностью признала вину и сообщила, что приняла решение об убийстве внезапно.