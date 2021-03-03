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Пьяная сиделка едва не убила блокадницу в Петербурге 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Пьяная сиделка едва не убила блокадницу в Петербурге
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге сиделка избила 98-летнюю блокадницу, сообщает телегарам-канал Hue.
Пожилая женщина попала в больницу с сотрясением мозга, множественными ушибами лица, головы и конечностей и сломанным носом.
Сиделку для пенсионерки нашла ее племянница через агентство. Во время первого же визита она потребовала оплату авансом, но получила отказ.
На работе женщина стала употреблять алкоголь и в какой-то момент накинулась на свою подопечную с кулаками.
Пострадавшая рассказала, что умоляла сиделку прекратить бить ее и даже предлагала ей последние 10 тысяч рублей, чтобы та оставила ее в покое. Однако, поколебавшись, нетрезвая женщина продолжила истязать свою жертву.
Пенсионерке удалось спастись благодаря соседям. Они услышали шум и стали стучать в дверь квартиры, а ворвавшись внутрь, сразу вызвали скорую помощь.
В январе, как сообщал «Рамблер», 31-летняя сиделка убила свою 83-летнюю подопечную ударом ножа в шею. На допросе она полностью признала вину и сообщила, что приняла решение об убийстве внезапно.
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