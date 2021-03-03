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Подозреваемого в убийстве своей семьи в Пермском крае подростка задержали 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 42 минуты назад
Пермский подросток задержан за убийство семьи
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в убийстве всех членов семьи, он будет доставлен в Пермский край для производства необходимых следственных действий, сообщила пресс-служба СК России.

«Установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался сын погибших — молодой человек 2004 года рождения. Его местонахождение установлено на территории города Екатеринбурга Свердловской области. В настоящее время он доставляется для производства необходимых следственных действий в следственное управление СК России по Пермскому краю», — говорится в сообщении.

Кроме того, были идентифицированы тела погибших членов одной семьи — это мать 1979 года рождения, отец 1980 года рождения и их дочь 2008 года рождения.

«Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран», — отмечается в сообщении.

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По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьском Пермского края молодой человек зарубил топором членов своей семьи. После подросток скрылся, уехав из региона на такси.

«Следователи устанавливают мотивы преступления. Следствием назначены судебно-медицинские, химическая, генетическая, биологическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая, трасологическая экспертизы. Допрошено не менее 175 свидетелей, в том числе родственники потерпевших, одноклассники детей семьи, педагоги школы, друзья и знакомые, коллеги по работе, жители близлежащих частных домов», — добавили в СК.

Накануне гражданина Узбекистана Шарофиддина Амирова, обвиняемого в убийстве семьи из четырех человек под Нижним Новгородом, арестовали на два месяца. Подсудимый не возражал против заключения под стражу.
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Происшествия , СКР , Башкортостан , Екатеринбург , Октябрьский , Пермский Край , Свердловская Область
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