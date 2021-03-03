Пермский подросток задержан за убийство семьи

«Установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался сын погибших — молодой человек 2004 года рождения. Его местонахождение установлено на территории города Екатеринбурга Свердловской области. В настоящее время он доставляется для производства необходимых следственных действий в следственное управление СК России по Пермскому краю», — говорится в сообщении.

Кроме того, были идентифицированы тела погибших членов одной семьи — это мать 1979 года рождения, отец 1980 года рождения и их дочь 2008 года рождения.

«Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьском Пермского края молодой человек зарубил топором членов своей семьи. После подросток скрылся, уехав из региона на такси.

«Следователи устанавливают мотивы преступления. Следствием назначены судебно-медицинские, химическая, генетическая, биологическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая, трасологическая экспертизы. Допрошено не менее 175 свидетелей, в том числе родственники потерпевших, одноклассники детей семьи, педагоги школы, друзья и знакомые, коллеги по работе, жители близлежащих частных домов», — добавили в СК.