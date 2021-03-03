Навального привезли в СИЗО «Кольчугино» под Владимиром

Собеседник агентства уточнил, что там он проходит карантин, который может продлиться 15 суток, согласно законодательству.

По его словам, после этого Навальный будет отправлен в отряд ИК-2 в Покров.

Ранее в ОНК заявили о переводе Алексея Навального в ИК во Владимирской области. Однако в СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии №2 Покрова подчеркнули, что не располагают такой информацией. При этом источник в системе ФСИН сообщал, что Навального доставили в СИЗО Кольчугино, откуда его переправят в ИК-2 в Покрове.