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В Татарстане произошел тюремный бунт из-за фотосессии 

Алиса Селезнёва 22 минуты назад
Фотосессия привела к тюремному бунту в Татарстане
Фото: ТАСС
Попытка снять на камеру нательные татуировки у заключенного Станислава Дубровского привела к бунту в колонии общего режима в Высокогорском районе Татарстана. Об этом сообщает SM News Казань.
По данным издания, инцидент произошел 27 января. По призыву вора пятьдесят заключенных ИК-3 устроили прорыв в штрафную зону.
Бунту предшествовало недовольство Станислава Дубровского тем, что сотрудники ФСИН принуждают к фото — и видеофиксации нательных татуировок в виде так называемых воровских звезд. Осужденный оказал активное сопротивление, а затем призвал «ломать, жечь, бить мусоров».
Сотрудникам колонии удалось остановить взбунтовавшихся заключенных, никто не пострадал.
«Зачинщик» стал фигурантом уголовного дела о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Дополнительно к имеющемуся сроку ему могут добавить до пяти лет лишения свободы.
«Рамблер» писал, что ранее заключенные исправительной колонии №15 в городе Ангарске избили сотрудника администрации, а затем устроили попытку массового самоубийства. По данным следствия, причиной бунта стал отказ одного из заключенных от обязательного обыска и драка с сотрудниками колонии. При это «зачинщик» бунта, записавший видебращение, заявил, что конфликт спровоцировали сотрудники ФСИН, избившие его без причины.
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Происшествия , ФСИН
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