Фотосессия привела к тюремному бунту в Татарстане

По данным издания, инцидент произошел 27 января. По призыву вора пятьдесят заключенных ИК-3 устроили прорыв в штрафную зону.

Бунту предшествовало недовольство Станислава Дубровского тем, что сотрудники ФСИН принуждают к фото — и видеофиксации нательных татуировок в виде так называемых воровских звезд. Осужденный оказал активное сопротивление, а затем призвал «ломать, жечь, бить мусоров».

Сотрудникам колонии удалось остановить взбунтовавшихся заключенных, никто не пострадал.

«Зачинщик» стал фигурантом уголовного дела о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Дополнительно к имеющемуся сроку ему могут добавить до пяти лет лишения свободы.

«Рамблер» писал, что ранее заключенные исправительной колонии №15 в городе Ангарске избили сотрудника администрации, а затем устроили попытку массового самоубийства. По данным следствия, причиной бунта стал отказ одного из заключенных от обязательного обыска и драка с сотрудниками колонии. При это «зачинщик» бунта, записавший видебращение, заявил, что конфликт спровоцировали сотрудники ФСИН, избившие его без причины.