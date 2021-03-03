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Москва

Журналист Голунов опубликовал видео своего задержания 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Журналист Иван Голунов обнародовал видео своего задержания, которое произошло летом 2019 года. В YouTube-канале спецкорреспондент «Медузы» разместил запись с камер видеонаблюдения, по которым можно восстановить хронологию случившегося.

«Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего», — написал Голунов.

Напомним, в конце декабря прошлого года двое бывших полицейских, проходящих по делу о подброшенных наркотиках Голунову, признали свою вину. Денис Коновалов во время судебного заседания заявил, что полностью признает ее полностью. Его экс-коллега Максим Уметбаев сделал это лишь частично.
Происшествия , Видео , Криминал , Иван Голунов , Денис Коновалов
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