Под Волгоградом раскрыли убийство 20-летней давности 

Отпечатки 45-летнего приятеля сына убитого мужчины совпали со следами пальцев рук, обнаруженными на месте убийства в феврале 2001 года. Они были сняты с орудия убийства — сковороды и табурета.

Установлено, что жертву сначала зверски избили, а после задушили. Расследование дела вело следственное отделение СКР региона по расследованию преступлений прошлых лет и оперативные службы Главка МВД

Подозреваемого допрашивают следователи. Вскоре для него изберут меру пресечения. Срок давности по статье об убийстве в России составляет 15 лет. Дело не будет закрыто, но осужденный может выйти из под стражи даже при обвинительном приговоре. Такая правовая возможность не означает, что преступник наверняка избежит лишения свободы.

В конце 2019 года в Оренбурге по дактилоскопическим следам было установлено, что отбывающий наказание за убийство 2002 года мужчина также виновен в убийстве с грабежом в 1995 году. Это установила автоматизированная программа по поиску преступников по сравнительной базе отпечатков пальцев.