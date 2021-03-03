Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Под Волгоградом раскрыли убийство 20-летней давности 

ИД «Собеседник» и ещё 2 1 час назад
Под Волгоградом раскрыли убийство 20-летней давности
Фото: ТАСС
В городе Волжском Волгоградской области по подозрению в убийстве двадцатилетней давности задержан мужчина, передает пресс-служба областного СКР.
Отпечатки 45-летнего приятеля сына убитого мужчины совпали со следами пальцев рук, обнаруженными на месте убийства в феврале 2001 года. Они были сняты с орудия убийства — сковороды и табурета.
Установлено, что жертву сначала зверски избили, а после задушили. Расследование дела вело следственное отделение СКР региона по расследованию преступлений прошлых лет и оперативные службы Главка МВД.
Подозреваемого допрашивают следователи. Вскоре для него изберут меру пресечения. Срок давности по статье об убийстве в России составляет 15 лет. Дело не будет закрыто, но осужденный может выйти из под стражи даже при обвинительном приговоре. Такая правовая возможность не означает, что преступник наверняка избежит лишения свободы.
В конце 2019 года в Оренбурге по дактилоскопическим следам было установлено, что отбывающий наказание за убийство 2002 года мужчина также виновен в убийстве с грабежом в 1995 году. Это установила автоматизированная программа по поиску преступников по сравнительной базе отпечатков пальцев.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
ИД «Собеседник»: последние новости
Главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой разрешили выходить из дома днем Главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой разрешили выходить из дома днем Наглая обдираловка: в квитанцию ЖКХ хотят внести новый сбор Наглая обдираловка: в квитанцию ЖКХ хотят внести новый сбор Госдума боится домашних тиранов? Примут ли закон о домашнем насилии после убийства Веры Пехтелевой Госдума боится домашних тиранов? Примут ли закон о домашнем насилии после убийства Веры Пехтелевой
Комментарии
Происшествия , СКР , МВД , Волгоград , Волгоградская Область , Волжский , Самарская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
00:20
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
Экология
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
01:38
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
В мире
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
04:46
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
Шоу-бизнес
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
00:32
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
Происшествия Криминал
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
00:08
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
В мире Общество
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
01:31
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
Происшествия Азия
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
00:35
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение