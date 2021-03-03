Виктор Мохов может вернуться на прежнее место работы.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что бывший заключённый раньше был рабочим на местном заводе. По его словам, эта специальность востребована в родном городе Мохова и сейчас.

«Город Скопин и Скопинский район очень нуждается в рабочей силе. Если ему кто-то откажет и он обратится [в ОНК — прим. ГМ], с удовольствием мы ему сразу же окажем помощь. Хоть он и, извините за выражение, может быть, и гад, мы обязаны и обязательно будем контактировать. Я завтра еду в Скопин в одну из колоний на проверку и заеду и поговорю ещё в райотделе, узнаю, нужна ли помощь. Его и возьмут на автоагрегатный завод, он там неплохо работал. До совершения преступления он был на хорошем счету на заводе. Как специалист он хороший. Никто и не думал, что он такое совершит. Он не будет не трудоустроен. Если не сможет на станке, пожалуйста, бери лопату, раствор — люди и такие нужны везде».

Боборыкин уточнил, что на будущее мужчины могут положительно повлиять и специальности, которые он приобрёл в колонии.

Виктор Мохов 21 год назад похитил двух девушек 14 и 17 лет в Рязанской области. Своих жертв маньяк почти четыре года держал в подвале. Мужчина насиловал их, морил голодом, бил резиновым шлангом и травил слезоточивым газом. За это время одна девушка родила двоих детей. Мохов подбрасывал младенцев в многоквартирные дома. Школьниц удалось освободить в мае 2004 года благодаря тому, что одна из них смогла передать на волю записку.