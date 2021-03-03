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Голунов опубликовал видео с подробной хронологией своего задержания в 2019 году 

Daily Storm 46 минут назад
Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал видео с камер наблюдения с подробной хронологией своего задержания в 2019 году. Корреспондента задержали 6 июня 2019 года по делу о сбыте наркотиков. Позднее дело закрыли и с Голунова сняли все обвинения. Полицейские признались, что подбросили ему запрещенные вещества.

«Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего. Совершая преступление, никто из полицейских не нервничает. Спокойным отработанным движением поправляют капюшон куртки, закрывающей молнию рюкзака, закидывают наркотики. Ничего личного», — написал Голунов в своем Telegram-канале. Фрагменты видео показывали на заседаниях суда по делу о подбросе наркотиков, рассказал «Медузе» журналист.

На записи показано, что полицейские начали следить за Голуновым в день задержания с самого утра. Правоохранители приехали к дому журналиста в московском районе Вешняки, а затем отправились за ним в центр города, где у Голунова была назначена встреча.
На видео запечатлен момент, когда полицейский Денис Коновалов подбрасывает Голунову наркотики. Правоохранители хотели посадить задержанного журналиста в машину. Голунову надели наручники, двое полицейских потребовали у него разблокировать телефон, а третий отодвинул капюшон куртки, закрывающий молнию на рюкзаке.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Иван Голунов , Денис Коновалов
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