Начальников иркутских СИЗО-1 и ИК-6 задержали

"При содействии сотрудников ФСИН России, работающих в ГУ ФСИН России по Иркутской области, задержаны начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1", — сообщили во ФСИН. Начальник ИК-6 задержан в рамках расследования уголовного дела о противоправных деяниях со стороны осужденных в отношении Бакиева, которые выявили сотрудники ФСИН России 21 января. "Начальник оперативного отдела СИЗО-1 задержан в связи с уголовным делом о деяниях со стороны осужденных в отношении Ондара К. О. ", — уточнили в службе.