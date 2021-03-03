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Начальников СИЗО-1 и ИК-6 Иркутской области задержали 

ТАСС 34 минуты назад
Начальников иркутских СИЗО-1 и ИК-6 задержали
Фото: ТАСС
Начальник оперативного отдела следственного изолятора № 1 и руководитель исправительной колонии № 6 Иркутской области задержаны в рамках расследования дела о применении насилия осужденными к двум другим заключенным. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе ФСИН России.

"При содействии сотрудников ФСИН России, работающих в ГУ ФСИН России по Иркутской области, задержаны начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1", — сообщили во ФСИН. Начальник ИК-6 задержан в рамках расследования уголовного дела о противоправных деяниях со стороны осужденных в отношении Бакиева, которые выявили сотрудники ФСИН России 21 января. "Начальник оперативного отдела СИЗО-1 задержан в связи с уголовным делом о деяниях со стороны осужденных в отношении Ондара К. О. ", — уточнили в службе.

Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России будет работать в ГУ ФСИН России по Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности.
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Происшествия , ФСИН
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