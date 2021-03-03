Москвич выжил после падения с 18-го этажа 

Житель Москвы выжил после падения с 18-го этажа. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управления внутренних дел по столице рассказали агентству, что мужчина выпал из окна квартиры на 18-м этаже в многоэтажном жилом доме на Беломорской улице. В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчина выжил, потому что упал в сугроб, а сейчас находится в тяжелом состоянии. Телеграм-канал «Мэш» сообщает, что мужчине 35 лет, а после падения он позвонил консьержке и попросил о помощи.

«Лайф» сообщает, что мужчина страдает шизофренией и бывает буйным — выбрасывает вещи в окно. В середине февраля у него началось обострение, он выкинул в окно выписанные ему лекарства. В настоящее время он находится в реанимации. «Московский комсомолец» сообщает, что врачи предварительно диагностировали у мужчины перелом поясничного позвонка.