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Грузчики убили коллегу дверью 

Артём Кульша 2 часа назад
Грузчики убили коллегу дверью
Фото: ТАСС
В Кургане грузчики осуждены за причинение смерти дверью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
22 сентября двое жителей города, работая грузчиками на одном из предприятий, решили не выносить деревянную дверь (строительный мусор) с пятого этажа здания по лестнице, а выбросить ее через оконный проем.
Они выкрикнули находившимся внизу людям, чтобы те отошли, не убедились, что они это сделали, и вытолкнули дверь из окна. Она упала на стоявшего внизу коллегу мужчин. Он скончался от полученных в результате этого травм.
В отношении грузчиков было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Они признали вину в полном объеме и заявили о раскаянии. Сегодня в пресс-службе прокуратуры Курганской области сообщили, что Курганский городской суд признал их виновными и приговорил каждого к двум годам ограничения свободы.
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