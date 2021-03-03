Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным

Следователь по делу «скопинского маньяка» прокомментировал его освобождение. Экс-следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин заявил, что сейчас Виктор Мохов уже не представляет опасности для людей.

«Человеку 71 год. По своим психологическим данным, да, он совершил преступление, но как следователь, я вам скажу, что опасности в настоящее время он представлять не будет», — рассказал телеканалу «Москва 24» правоохранитель.

Напомним, Виктор Мохов вышел на свободу сегодня утром из колонии в Саратовской области после почти 17 лет заключения. В 2000 году он похитил двух девушек в городе Скопин и удерживал их в подвале на протяжении почти четырех лет. Одна из невольниц родила от него двух детей.