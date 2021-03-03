Посетительнице кафе в Петербурге выставили счет за вино в 90 тысяч 

Санкт-Петербурге кафе выставило посетительнице счет за бутылку вина в размере 90 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Некоторое время назад женщина пришла в винный кафе-бар «Вино и вкусности» в зоне прибытия аэропорта Пулково и заказала бутылку красного сухого итальянского вина Сассикайя. Бармен налил ей бокал, после чего назвал цену напитка — 90 тысяч. Посетительница отказалась платить.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку в отношении «Вина и вкусностей» на предмет ценообразования в заведении по статье 14.15 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров». Данная статья предусматривает вынесение предупреждения или наложение штрафа на юридических лиц в размере 10-30 тысяч рублей.

В феврале, как сообщал «Рамблер», в Департаменте транспорта Москвы обратили внимание на рост тарифов у агрегаторов такси в два-три раза на фоне увеличения спроса из-за непогоды. В пресс-службах агрегаторов объяснили это невыходом таксистов на работу и увеличением средней продолжительности поездки из-за неблагоприятных погодных условий.