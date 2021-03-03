Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео 

В Казахстане спасли косулю, голова которой была покрыта ледяной коркой. Местные жители заметили несчастное животное на одной из автодорог: оно бегало по проезжей части с глыбой льда на голове.
Мужчины поймали косулю и сбили с нее куски льда. Снятое ими видео появилось в Сети. Голос за кадром отмечает, что зверь практически не мог дышать.
Ранее сообщалось, что в Австралии большая белая акула поохотилась на ската рядом с популярным пляжем. Хищная рыба гонялась за своей добычей в десяти метрах от берега, где в тот момент находилось большое количество серферов.