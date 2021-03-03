Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео 

Алевтина Жаркова 33 минуты назад
В Казахстане спасли косулю, голова которой была покрыта ледяной коркой. Местные жители заметили несчастное животное на одной из автодорог: оно бегало по проезжей части с глыбой льда на голове.
Мужчины поймали косулю и сбили с нее куски льда. Снятое ими видео появилось в Сети. Голос за кадром отмечает, что зверь практически не мог дышать.
Ранее сообщалось, что в Австралии большая белая акула поохотилась на ската рядом с популярным пляжем. Хищная рыба гонялась за своей добычей в десяти метрах от берега, где в тот момент находилось большое количество серферов.
Происшествия , Видео , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
00:32
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
Происшествия Криминал
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
12 человек стали жертвами крушения самолета
00:21
12 человек стали жертвами крушения самолета
Происшествия В мире
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
00:35
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
Происшествия Новости Москвы
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
01:31
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
Происшествия Азия
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
00:08
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
В мире Общество
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение