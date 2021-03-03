12 человек стали жертвами крушения самолета

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Москва

Опубликовано видео с места крушения самолета в Южном Судане 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Жертвами авиакатастрофы в Южном Судане стали 12 человек. Крушение частного самолета произошло при посадке: пассажирское воздушное судно на большой скорости врезалось в посадочную полосу. Кадры с места происшествия публикует телеканал «Москва 24».
Ранее сообщалось, что в США пилот легкомоторного самолета избежал авиакатастрофы, но попал в аварию с Lexus. Мужчина потерял управление летательным аппаратом, но смог посадить его на шоссе в Калифорнии и тут же угодил в дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия , Видео , В мире , Катастрофы
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