12 человек стали жертвами крушения самолета

Жертвами авиакатастрофы в Южном Судане стали 12 человек. Крушение частного самолета произошло при посадке: пассажирское воздушное судно на большой скорости врезалось в посадочную полосу. Кадры с места происшествия публикует телеканал «Москва 24».
Ранее сообщалось, что в США пилот легкомоторного самолета избежал авиакатастрофы, но попал в аварию с Lexus. Мужчина потерял управление летательным аппаратом, но смог посадить его на шоссе в Калифорнии и тут же угодил в дорожно-транспортное происшествие.