Выскользнувший из-под колес поезда мотоциклист попал на видео 

Во Вьетнаме мотоциклист едва не стал жертвой железнодорожной аварии. В провинции Тхыатхьен-Хюэ невнимательный мужчина врезался в шлагбаум на переезде и упал вместе с байком на пути. В то время как 47-летний Нгуен Ич пытался прийти в себя, к нему стремительно приближался поезд, который направлялся из Ханой-Сити в Хошимин.

Машинист состава оказался более внимательным, чем водитель мотоцикла. Он заметил лежащее на рельсах транспортное средство и человека и нажал на тормоз. Однако поезд продолжил движение по инерции. Но мужчина успел спастись: в последний момент он откатился от надвигающейся на него опасности, встал на ноги и отскочил в сторону. А вот его «железному коню» не повезло: поезд проехался прямо по нему.