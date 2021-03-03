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Москва

Выскользнувший из-под колес поезда мотоциклист попал на видео 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
Во Вьетнаме мотоциклист едва не стал жертвой железнодорожной аварии. В провинции Тхыатхьен-Хюэ невнимательный мужчина врезался в шлагбаум на переезде и упал вместе с байком на пути. В то время как 47-летний Нгуен Ич пытался прийти в себя, к нему стремительно приближался поезд, который направлялся из Ханой-Сити в Хошимин.
Машинист состава оказался более внимательным, чем водитель мотоцикла. Он заметил лежащее на рельсах транспортное средство и человека и нажал на тормоз. Однако поезд продолжил движение по инерции. Но мужчина успел спастись: в последний момент он откатился от надвигающейся на него опасности, встал на ноги и отскочил в сторону. А вот его «железному коню» не повезло: поезд проехался прямо по нему.
Происшествия , Азия , Видео , В мире
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