«Скопинский маньяк» вышел на свободу 

"Он покинул колонию сегодня рано утром, после чего на поезде убыл из города, проследовав к месту проживания", — сказал собеседник агентства.

В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены. Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

По иску администрации исправительной колонии №4, где до последнего времени Мохов отбывал наказание, в отношении него после освобождения установят надзор на шесть лет по месту жительства. В этот период ему запрещается посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Еще он должен будет дважды в месяц являться в орган внутренних дел для регистрации. Мохов заявлял суду в сентябре 2020 года, что намерен вернуться в Скопин Рязанской области.

Как следует из материалов Пугачевского районного суда, за период отбывания наказания Мохов характеризовался отрицательно, к труду относился удовлетворительно, имел одно погашенное взыскание и семь поощрений, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участие в общественной жизни отряда принимал, "подчиняясь необходимости", при этом вину в преступлении признал частично, "на путь исправления не встал".