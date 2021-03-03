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Охранник признался в надругательстве над ученицами российской школы 

Lenta.ru 47 минут назад
Охранник школы признался в надругательстве над ученицами
Фото: ТАСС
В Уфе завершено расследование дела против охранника коррекционной школы, которого обвинили в преступлении против половой неприкосновенности двух учениц. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По версии следствия, 58-летний мужчина, работая в школе для слепых и слабовидящих людей, надругался над девочками 13 и 14 лет. Школьницы сообщили о произошедшем директору, которая сразу же обратилась в полицию.
Охранника задержали. На допросе он сознался в преступлении. Ему предъявили обвинение по пункту «а» части 3 и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.
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Происшествия , Башкортостан , Уфа
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