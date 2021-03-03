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Москва

Мошенники создали схему обмана с помощью «Госуслуг» 

Павел Тиунов 9 минут назад
Мошенники создали схему обмана с помощью «Госуслуг»
Фото: ТАСС
Мошенники под видом представителей сервиса «Госулуги» начали выманивать у россиян данные банковских карт, сообщает РИА Новости. Потенциальным жертвам обещают социальные выплаты от государства.
Журналист агентства лично имел возможность изучить письмо от аферистов, которое пришло на его электронную почту. Сообщение было стилизовано логотипами и цветовым решением, характерными для «Госуслуг».
В письме отправитель уверяет, что получателю полагаются социальные выплаты от государства, и рекомендует ему перейти по гиперссылке в личный кабинет, где необходимо указать номер СНИЛС. На следующей странице потенциальную жертву уже призывают ввести данные банковской карты для получения пособий. Главный признак того, что письмо — мошенническое, содержал адрес отправителя — info@mybusinessplan.ru.
Эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея, комментируя ситуацию, заявил, что в ближайшее время на фоне усиления мер поддержки населения следует ждать вал мошеннических предложений под видом писем с «Госуслуг». Еще один риск, связанный с подобного рода аферами, по его мнению, — утечка личных данных. Аналитик предположил, что злоумышленники впоследствии могут оформлять на своих жертв кредиты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты рассказали о новом способе мошенничества с возвратом денежных средств. Мошенник перечисляет клиенту банка деньги на карту, а затем звонит и сообщает, что сделал это по ошибке, и просит перевести их на счет третьего лица, которому они предназначались изначально. На самом деле средства станут закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо сервису, который сможет свободно списывать с карты любые суммы без верификации.
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Происшествия , Криминал , РИА Новости
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