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Жительница Тувы умерла в больнице после нападения собак 

ТАСС и ещё 5 18 минут назад
Жительница Тувы умерла после нападения собак
Фото: depositphotos.com
Следователи начали проверку после смерти в больнице 35-летней женщины, которую доставили туда после нападения собак. Об этом в среду сообщила пресс-служба СУ СК по Туве.
По данным СК, в понедельник в приемное отделение Республиканской больницы №1 доставили женщину со множественными рваными ранами ног и рук, спустя непродолжительное время она умерла. Согласно пояснениям очевидца, женщина пострадала от укусов трех собак.

"Организовано проведение процессуальной проверки. Следователями проведен подворный обход с участием кинологов. В ходе осмотра места происшествия хозяева трех собак, покусавших женщину, были установлены, при этом внешний вид собак полностью совпал с описанием очевидца. На момент осмотра собаки не были на привязи", — сообщили в СК.

Для установления причины смерти пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , СКР , Кызыл , Республика Тыва
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