Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Число погибших при давке в университете в Боливии выросло до семи 

ИА Regnum 29 минут назад
Еще два человека скончались от травм, полученных при давке в университете Эль-Альто в Боливии, сообщает газета El Deber.
Таким образом, общее число жертв происшествия выросло до семи человек. Газета уточняет, что еще четверо студентов находятся в больнице. О состоянии их здоровья не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта на территории университета Эль-Альто в Боливии в ходе студенческого собрания образовалась давка. Отмечалось, что в помещении рухнули ограждения. По первым данным, погибли пять человек, еще трое получили серьезные травмы и были доставлены в реанимацию.
ИА Regnum: последние новости
Как метель погубила женщину: Челябинская область в соцсетях Как метель погубила женщину: Челябинская область в соцсетях После ДТП оренбурженка с младенцем отсудила у перевозчика компенсацию После ДТП оренбурженка с младенцем отсудила у перевозчика компенсацию В Петербурге пьяный водитель наехал на сотрудника ППС В Петербурге пьяный водитель наехал на сотрудника ППС
Происшествия , Видео , Боливия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
00:41
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
Происшествия
Видео процесса уничтожения химоружия в России
11:26
Видео процесса уничтожения химоружия в России
Армия
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
02:16
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
Общество
Видео с пересохшими каналами Венеции
00:30
Видео с пересохшими каналами Венеции
В мире
Видео комментария Лаврова по поводу санкций США
01:24
Видео комментария Лаврова по поводу санкций США
Политика
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение