Еще два человека скончались от травм, полученных при давке в университете Эль-Альто в Боливии , сообщает газета El Deber.

Таким образом, общее число жертв происшествия выросло до семи человек. Газета уточняет, что еще четверо студентов находятся в больнице. О состоянии их здоровья не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта на территории университета Эль-Альто в Боливии в ходе студенческого собрания образовалась давка. Отмечалось, что в помещении рухнули ограждения. По первым данным, погибли пять человек, еще трое получили серьезные травмы и были доставлены в реанимацию.