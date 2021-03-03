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Появилось видео падения водонапорной под Тверью 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
2 марта в Тверской области в деревне Холмина упала водонапорная башня. Момент падения снял на видео рабочий. Рабочие приехали в населенный пункт, чтобы отремонтировать сооружение, но произошел форс-мажор. Башня начала крениться и в итоге упала на УАЗ «буханку». Повезло, что в результате инцидента никто не пострадал. Обошлось без жертв, но конструкция уничтожила машину коммунального хозяйства. По мнению главы округа Олега Дубова, причиной происшествия стал прорыв коммуникации под башней. Из-за чего размыло грунт и конструкция рухнула. После того, как видеозапись происшествия появилась в сосетях, пользователи оставили множество комментариев и о характере проводимых работ, и о состоянии этой старой металлической конструкции.
Происшествия , Видео
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