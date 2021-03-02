Экс‑полицейского осудили на 4 года за взятку в Москве 

В столице в отношении экс-полицейского по факту получения взятки вынесен обвинительный приговор, ему придется провести в тюрьме четыре года и выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«Коптевский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего теперь уже бывшего заместителя начальника полиции ОМВД России по району Коптево города Москвы Ивана Лямаева», — говорится в сообщении.

Полицейского осудили по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере, за совершение незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения могло способствовать указанным действиям (бездействию)».

Следствие установило, что в начале августа 2019 года Лямаев узнал о совершении в отношении москвички ряда преступлений и причастности к ним конкретной злоумышленницы. За сокрытие преступлений и женщины, причастной к ним, осужденный хотел получить взятку. В итоге в возбуждении уголовного дело было отказано.

Взятку экс-полицейский получил уже в конце августа лично в руки. Ее дала предполагаемая подозреваемая, находясь в салоне автомобиля, который был припаркован у дома 3 по 8-му Новоподмосковному переулку в столице. Сумма взятки составила 40 тысяч рублей. После этого Лямаева задержали. Теперь бывший правоохранитель будет отбывать наказание в колонии общего режима, его уже лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций представителя власти в органах МВД РФ.

Осужденного взяли под стражу в зале суда, приговор еще не вступил в законную силу.