Арестован обвиняемый в убийстве семьи под Нижним Новгородом 

Гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров, обвиняемый в убийстве семьи из четырех человек под Нижним Новгородом, арестован на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Амирова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 27 апреля 2021 года включительно", — заявил судья Азамат Ионов.

Следствие настаивало на заключении под стражу обвиняемого, обращая внимание на то, что Амиров является гражданином другого государства и может скрыться. Сам мужчина заявил, что не возражает против такой меры пресечения, поскольку опасается за свою жизнь.

О гибели семьи из четырех человек в Нижегородской области стало известно 28 февраля. Трагедия произошла в поселке Кудьма, где обнаружили тела мужчины, двух женщин и ребенка.

По версии следствия, Амиров, работавший подсобным рабочим в домовладении в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода, сначала напал на 64-летнего пенсионера в гараже, а затем в доме на его 63-летнюю жену. После он расправился с 41-летней невесткой и ее пятилетним сыном. Злоумышленник похитил деньги и ценности, а затем скрылся с места преступления.