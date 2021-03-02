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В Москве подросток спрыгнул с 21 этажа из-за бедности 

Вероника Полынина 35 минут назад
В Москве подросток спрыгнул с 21 этажа из-за бедности
Фото: РИА Новости
В Москве 16-летний школьник покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с 21-го этажа, из-за недовольства материальным положением своей семьи.
Как сообщает телеграм-канал «Московского комсомольца», юношу не устраивало то, что iPhone одной из последних моделей ему отдала мама. Кроме того, ему хотелось одеваться в брендовых магазинах и жить в более просторной квартире.

«Подросток носил кроссовки (но! не такие, о каких мечтал). Но самое ужасное, что парень "ютился" с мамой всего лишь в двухкомнатной квартире, хотя его лучший друг жил в просторных апартаментах», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о том, что московские власти предупредили родителей школьников о челлендже с призывами массового суицида в TikTok. Для того чтобы предостеречь родителей, департамент образования города Москвы поручил школам направить сообщения в родительские чаты с просьбой уделить особое внимание детям в обозначенный период.
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Происшествия , Правительство Москвы , Московский комсомолец
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