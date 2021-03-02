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Москва

Обвиненному в госизмене Сафронову продлили арест 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Лефортовский суд Москвы продлил арест советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, передает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемому в госизмене Сафронову до 7 мая.
Обвиняемый в госизмене Сафронов поделился деталями общения с «вербовщиком» из Чехии
Как сообщал «Рамблер», Ивана Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», ныне занимающего пост советника главы Роскосмоса, задержали 7 июля 2020 года по подозрению в работе на спецслужбы Чехии. Следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене.
Сафронов свою вину отрицает и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. В СМИ он специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.
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Происшествия , Видео , Иван Сафронов , Роскосмос , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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