Обвиненному в госизмене Сафронову продлили арест 

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемому в госизмене Сафронову до 7 мая.

Как сообщал «Рамблер», Ивана Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», ныне занимающего пост советника главы Роскосмоса, задержали 7 июля 2020 года по подозрению в работе на спецслужбы Чехии. Следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене.

Сафронов свою вину отрицает и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. В СМИ он специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.