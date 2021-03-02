Двое мужчин скончались на вечеринке в Москве

Правоохранители обнаружили тела двух мужчин в одной из квартир дома на Рязанском проспекте. Об этом о вторник, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах

По предварительным данным, вечером 1 марта двое мужчин решили устроить вечеринку. Они позвонили своей знакомой и пригласили ее в гости. Однако застолье закончилось смертью мужчин. Отмечается, что на столе у молодых людей стояли открытая водка, и закуска.

Причина смерти мужчин пока не установлена. Однако эксперты не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Подробности случившегося выясняются.