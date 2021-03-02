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Москва

На космодроме Байконур расследуют кражу деталей 

Говорит Москва 46 минут назад
На Байконуре приступили к расследованию громкой кражи
Фото: РИА Новости
Ранее с заявлением о краже компонентов с драгоценными редкоземельными металлами в полицию обратился начальник службы охраны Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
По его словам, кража была совершена на стартовой площадке № 110. Отмечается, что радиодетали последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь при этом была взломана, пишет ТАСС. Как уточнили на предприятии, все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования.
Сама площадка предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран».
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Происшествия , ЦЭНКИ , ИТАР-ТАСС , Байконур
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