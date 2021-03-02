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56 школьников госпитализированы с иерсиниозом в Красноярске 

Артём Кульша 1 час назад
56 школьников госпитализированы с иерсиниозом в Красноярске
Фото: РИА Новости
В Красноярске 56 школьников были госпитализированы с иерсиниозной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, что днем ранее среди учеников школ Советского и Октябрьского районов города 7-14 лет было зарегистрировано более 70 случаев заражения иерсиниозом, а предполагаемым фактором передачи возбудителя заболевания назвали салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.
Сегодня в пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что 18 февраля — 1 марта в 25 школах в Красноярске был зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 7-14 лет. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения сообщили, что о госпитализации 56 человек в состоянии средней тяжести.
Ранее стало известно, что прокуратура внесла представления в связи с нарушениями законодательства в адрес Управления образования администрации Красноярска и компании «Развитие», которая оказывает услуги по организации питания в упомянутых школах.
Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», а Следственный комитет инициировал проведение проверки.
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Происшествия , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , СКР , Роспотребнадзор
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