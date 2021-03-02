Трехлетний ребенок отравился гашишем в Москве 

Москве трехлетний ребенок отравился гашишем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

1 марта мальчик был госпитализирован в отделение токсикологии в одной из больниц с острым отравлением гашишем. Врачи уведомили об этом сотрудников правоохранительных органов

Те инициировали проведение проверки по факту произошедшего. Мать ребенка пояснила им, что несколько лет назад отец мальчика купил запрещенное вещество, спрятал в шкаф в их квартире и забыл про него.

Недавно их сын случайно нашел наркотик, съел и некоторое время спустя почувствовал недомогание. Тогда его мать вызвала бригаду скорой помощи. Женщина сообщила, что не знает, где в настоящее время находится ее супруг.

В феврале, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 16-летний житель Перми арендовал трехкомнатную квартиру и организовал там лабораторию по производству мефедрона. Он нанял двух женщин 22 лет, чтобы те фасовали наркотическое вещество и размещали его в так называемые закладки. В какой-то момент все они были уличены.