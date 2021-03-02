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«Ударил по лицу»: россиянка рассказала о жестоком избиении силовиками 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
Россиянка рассказала о жестоком избиении силовиками
Фото: ТАСС
Прогулка до магазина закончилась для супругов из Сургута Нины Лукьяновой и Венера Нафикова госпитализацией, так как сотрудники правоохранительных органов решили, что они «закладчики» наркотиков. Об этом Нина Лукьянова рассказала Сибирь. Реалии.
По словам женщины, они с мужем решили съездить в магазин и заодно погулять в парке и совершенно не ожидали встречи с сотрудниками правоохранительных органов, которые преградили им дорогу. На мужчину сразу надели наручники, а женщину попытались обыскать.

«Он меня хватает за грудь. А грудь у меня ничем, кроме футболки, извините, не защищена была. Я ему говорю: «Уберите руки. Представьтесь по форме, если хотите обыскать или досмотреть меня. Пригласите понятых. Соблюдайте мои права». В ответ он меня просто ударил по голове, по лицу — я упала, потеряла сознание», — рассказала она.

Жительница Сургута отметила, что ее жестоко избили. Врачи позднее диагностировали у нее закрытый ушиб и закрытую травму грудной клетки, а также ушиб брюшной полости.
Лукьянова рассказала, что после того, как силовики убедились, что они с мужем не имеют отношения к наркотикам, ее усадили в машину. Второй полицейский, который не имел отношения к ее избиению, вызвал «скорую» и даже извинился, что его товарищ «сагрессировал». Однако сотрудники правоохранительных органов уехали, даже не дождавшись врачей.
Супруги намерены добиться наказания для полицейских и отмечают, что перед ними даже не извинились.
При этом ранее руководитель Следственного отдела по Сургуту СУ СК РФ по ХМАО-Югре Владимир Ермолаев отметил, что полицейские были уверены, что семейная пара причастна к наркотрафику, пишет «СургутИнформ-ТВ».

«Ими была установлена, женщина и мужчина, которые находились в местах предположительных закладок и вели себя подозрительно: ходили по снегу, когда проезжал наряд ГИБДД, они пытались уйти от них. Совокупность данных признаков могла свидетельствовать о том, что они могут быть причастны к сбыту наркотических средств», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что ранее в Карачаево-Черкесии замначальника местного отдела полиции бросился с кулаками на сотрудников ГИБДД, остановивших его автомобиль. На несдержанного силовика завели уголовное дело.
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Происшествия , Владимир Ермолаев , СКР , ГИБДД , МВД
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