Россиянка рассказала о жестоком избиении силовиками

Прогулка до магазина закончилась для супругов из Сургута Нины Лукьяновой и Венера Нафикова госпитализацией, так как сотрудники правоохранительных органов решили, что они «закладчики» наркотиков. Об этом Нина Лукьянова рассказала Сибирь. Реалии.

По словам женщины, они с мужем решили съездить в магазин и заодно погулять в парке и совершенно не ожидали встречи с сотрудниками правоохранительных органов, которые преградили им дорогу. На мужчину сразу надели наручники, а женщину попытались обыскать.

«Он меня хватает за грудь. А грудь у меня ничем, кроме футболки, извините, не защищена была. Я ему говорю: «Уберите руки. Представьтесь по форме, если хотите обыскать или досмотреть меня. Пригласите понятых. Соблюдайте мои права». В ответ он меня просто ударил по голове, по лицу — я упала, потеряла сознание», — рассказала она.

Жительница Сургута отметила, что ее жестоко избили. Врачи позднее диагностировали у нее закрытый ушиб и закрытую травму грудной клетки, а также ушиб брюшной полости.

Лукьянова рассказала, что после того, как силовики убедились, что они с мужем не имеют отношения к наркотикам, ее усадили в машину. Второй полицейский, который не имел отношения к ее избиению, вызвал «скорую» и даже извинился, что его товарищ «сагрессировал». Однако сотрудники правоохранительных органов уехали, даже не дождавшись врачей.

Супруги намерены добиться наказания для полицейских и отмечают, что перед ними даже не извинились.

«Ими была установлена, женщина и мужчина, которые находились в местах предположительных закладок и вели себя подозрительно: ходили по снегу, когда проезжал наряд ГИБДД, они пытались уйти от них. Совокупность данных признаков могла свидетельствовать о том, что они могут быть причастны к сбыту наркотических средств», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что ранее в Карачаево-Черкесии замначальника местного отдела полиции бросился с кулаками на сотрудников ГИБДД, остановивших его автомобиль. На несдержанного силовика завели уголовное дело.